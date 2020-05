Malgré son jeune âge, la princesse Charlotte de Cambridge est pleine de bonne volonté. Voilà ce qu’ont tenté de montrer le prince William et son épouse Kate Middleton sur les réseaux sociaux à l’occasion du cinquième anniversaire de leur petite fille. Pour célébrer comme il se doit cette fête royale, le couple a partagé quatre photos de l’adorable princesse en train de distribuer de la nourriture aux plus démunis de la région de Norfolk, où réside la famille princière durant le confinement.

« Le duc et la duchesse de Cambridge sont très heureux de partager quatre nouvelles photos de la princesse Charlotte pour son cinquième anniversaire, est-il inscrit en légende de ces nouveaux clichés. Les photos ont été prises par la duchesse alors que la famille aidait à préparer et livrer des paniers alimentaires pour les retraités isolés de la région. » Sans surprise, la robe que porte la princesse, de la marque Zara, est déjà en rupture de stock.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share four new photographs of Princess Charlotte ahead of her fifth birthday tomorrow.



The images were taken by The Duchess as the family helped to pack up and deliver food packages for isolated pensioners in the local area. pic.twitter.com/2scloP8BlF