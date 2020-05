Sam Lloyd est décédé à l'âge de 56 ans — Ethan Miller / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Le dépressif (et plutôt incompétent) avocat de l’hôpital du Sacré-Cœur s’en est allé. Sam Lloyd, qui incarnait Ted Buckland dans la série Scrubs, est décédé à l’âge de 56 ans. L’acteur avait annoncé souffrir d’un cancer des poumons il y a plus d’un an, puis la maladie s’est propagée à la colonne vertébrale, à la mâchoire et au foie, en plus de son cerveau. Sam Lloyd et sa famille avaient alors lancé une collecte de fonds, qui voit son nombre de dons augmenter ces dernières heures depuis l’annonce de la mort du comédien.

Tim Hobert, producteur exécutif de la série Scrubs, est le premier à avoir annoncé la nouvelle sur la page de collecte de dons de Sam Lloyd. « Notre cher Sammy est décédé. C’est le 30 avril dans un établissement de Los Angeles, avec sa belle épouse, Vanessa, à ses côtés, et sa sœur Laurel, en FaceTime depuis le New Hampshire, que Sam Lloyd a quitté cette Terre », écrit-il. Une information confirmée par son agent à plusieurs médias américains, dont Variety.

Zach Braff, star de Scrubs, lui rend hommage

Sam Lloyd a continué d’incarner son personnage de Ted Buckland dans quelques épisodes de Cougar Town, mais est également apparu dans de nombreuses séries telles que Malcolm, Shameless ou Numb3rs. Les fans de Desperate Housewives le connaissent également pour avoir joué le rôle d’Albert Goldfine, le thérapeute conjugal de Bree et Rex Van de Kamp.

Rest In Peace to one of the funniest actors I’ve ever had the joy of working with. Sam Lloyd made me crack up and break character every single time we did a scene together. He could not have been a kinder man. I will forever cherish the time I had with you, Sammy. pic.twitter.com/wwyvGNbveG — Zach Braff (@zachbraff) May 1, 2020

Plusieurs acteurs ayant joué à ses côtés ont pris leur plume pour lui rendre hommage sur les réseaux sociaux, à commencer par Zach Braff, la star de la série Scrubs. « Un des acteurs les plus drôles avec lesquels j’ai eu le bonheur de travailler. Il me faisait craquer et me déconcentrait à chaque fois que l’on tournait une scène ensemble. Il n’y avait pas plus gentil que lui. Je chérirai pour toujours le temps passé avec toi, Sammy », a-t-il écrit sur Twitter.