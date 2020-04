La chanteuse Lizzo — Avalon / Starface

29 avril 2020

Lizzo a été très émue du message d’anniversaire de Beyoncé

Lizzo a récemment fêté son anniversaire, et parmi tous ceux, fans et proches, qui lui ont souhaité, elle a été très touchée par Beyoncé.

« Beyoncé m’a souhaité un joyeux anniversaire. Beyoncé m’a souhaité un joyeux anniversaire sur son site Web. Elle sait que c’est mon anniversaire. Merci, Beyoncé. Oh, mon Dieu, merci, Beyoncé. Elle sait. Elle sait que j’existe… Je ne sais pas quoi faire de moi… Je vais penser à ça un moment », a-t-elle dévoilé, visiblement très très touchée, dans une vidéo postée sur sa Story Instagram, comme l’a relevé E! Online.

Mais bien entendu, Lizzo n’oublie pas de remercier tous ceux qui ont pensé à elle, connus ou inconnus ! « C’est si gentil… Et j’ai vraiment la gueule de bois, donc je vais rester ici », a-t-elle ajouté.

Noel Gallagher dévoilera une nouvelle chanson de soir

Confiné dans sa nouvelle maison, à plusieurs kilomètres de Londres, Noel Gallagher a beaucoup de temps libre. Résultat, il fouine dans ses vieux enregistrements de soundcheck et tombe sur quelques pépites. Pas avare, le musicien a annoncé sur Twitter qu’il sortira un titre qu’il a retrouvé par hasard, ce soir à minuit heure anglaise (1h du matin en France).

« J’ai eu plein de temps à tuer ces derniers temps, et j’ai enfin pris un moment pour regarder ce qu’il y avait sur les centaines de CD non marqués qui traînent chez moi, et j’ai trouvé une vieille démo que je pensais perdue depuis toujours. Je sais qu’il n’y a qu’une version qui existe de cette chanson, d’une balance d’Oasis à Hong Kong, il y a environ 15 ans », a-t-il posté sur Twitter.

Intitulée Don’t Stop, la chanson a été jouée lors d’une répétition de la dernière tournée d’Oasis en 2009.

Keen’V blague sur le déconfinement et ses mésaventures

Keen’V ne vend peut-être plus beaucoup de places de concert, mais il n’a pas perdu son sens de l’humour ! Le chanteur, qui avait dû annuler la deuxième partie de son Thérapie Tour faute de spectateurs, a réagi avec humour à un tweet du Gorafi, qui ironisait lui-même sur les annonces d’Edouard Philippe pour le déconfinement.

« #Direct Edouard Philippe : "Les festivals de moins de 5 personnes seront maintenus" », a posté la page satyrique, ce à quoi le musicien a répondu :

Génial je vais pouvoir refaire une tournée 😍 https://t.co/sDh3gKUFw8 — Keen’V (@KeenvOfficiel) April 29, 2020

« Génial je vais pouvoir refaire une tournée ».

Si sa carrière musicale ne reprend pas, Keen’V pourra toujours se reconvertir dans le stand-up, qui sait ?