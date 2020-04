Kanye West et la chaîne de fast-food Chick-Fil-A ont permis de fournir plus de 300.000 repas aux personnes touchées par la crise du coronavirus à Los Angeles. La générosité de l’artiste s’est tournée vers le Dream Center, une association chrétienne à but non lucratif qui s’efforce de nourrir les plus démunis depuis le début de la pandémie.

We are so grateful for everyone who has stepped up to help us to make it to 300,000 meals served to our community! Check out the article from @FoxNews that recaps the last 36 days! https://t.co/2kLiMp0HN5