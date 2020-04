L'actrice Andie MacDowell — L.Urman / Starface

Andie MacDowell a décidé de supprimer son compte Twitter. L’actrice, connue pour son rôle dans Quatre Mariages et un Enterrement , semble mal encaissé d’avoir été vivement critiquée pour son infraction aux règles de confinement. A l’origine de la controverse, un cliché obtenu par Page Six montrant la star, ses deux filles, et son chien passer sous la porte d’un parc de Los Angeles pourtant fermé durant l’épidémie.

Andie MacDowell, daughters Margaret and Rainey Qualley sneak out of closed LA park https://t.co/Eag3aefTqU pic.twitter.com/yGYVr311kV — Page Six (@PageSix) April 20, 2020

Ce comportement n’a pas manqué d’ulcérer de nombreuses personnes sur les réseaux, dont la bienveillance n’est plus à démontrer… « Elle est SI spéciale que les règles ne s’appliquent pas pour elle », a fait remarquer une internaute, commentant la photo postée par la publication.

but she's just SO special; the rules don't apply to her. — Miss Kitty (@MissKittySays) April 20, 2020

Innocente ?

Juste avant de supprimer son compte, Andie MacDowell a nié s’être rendue dans ce parc le week-end dans un dernier post. « Mes deux filles sont dans le Montana, a-t-elle écrit. Elles ne sont pas à L.A. »

Par ailleurs, des représentants du Debs Park ont assuré que personne n’avait vu l’actrice et qu’il n’y aurait aucune sanction à son encontre. Jason Howe, directeur de la communication, a même ajouté qu’elle « et sa famille sont plus que les bienvenues quand la réouverture aura lieu »