MUSIQUE Le line-up est de plus en plus alléchant, avec Taylor Swift, Sam Smith, Stevie Wonder ou encore Paul McCartney et Elton John

Lady Gaga, le 2 février 2020. — Christopher Victorio/imageSPACE/

La liste des artistes qui vont se produire au One World: Together at Home est de plus en plus incroyable. Parmi les derniers ajouts en date : Christine and the Queens, Angèle, Taylor Swift et Jennifer Lopez. Rien que ça !

🚨BIG NEWS: We’ve just announced MORE ARTISTS for One World: #TogetherAtHome, including @JLo, @Oprah, @taylorswift13, and more. Tune in on April 18 to join the fight against the COVID-19 crisis: https://t.co/UiNeGUFpKd pic.twitter.com/cIcDu6zsTd — Global Citizen (@GlblCtzn) April 14, 2020

Lady Gaga, qui organise l’événement, a largement gagné son pari de réunir les plus grands artistes internationaux pour un concert unique de plusieurs heures et retransmis dans le monde entier. En France, ce méga show est diffusé sur France 2 et Cstar, dans la nuit de samedi à dimanche entre 2h et 4h du matin, puis rediffusé dimanche soir sur France 2 de 22h45 à 00h45 et en replay sur MyCanal et FranceTv.

#Événement @France2tv diffusera le concert « One World: Together at Home »



-En direct sur https://t.co/9jFuekii6j 18/04 de 21h à 2h

-En direct sur France 2 18/04 de 2h à 4h

-Rediffusion sur France 2 19/04 de 22h45 à 00h45

-REPLAY sur https://t.co/9jFuekii6j #TogetherAtHome pic.twitter.com/GmKKrv3Ocw — France2ServicePresse (@France2_Presse) April 10, 2020

Pas d’appel au don

Pandémie oblige, les artistes se produiront depuis leur lieu de confinement, pour le plaisir du plus grand nombre. Il y en aura en effet pour tous les goûts, entre Paul McCartney, Stevie Wonder, Elton John, Sam Smith, Lizzo, Andreo Bocelli, Billie Eilish, J Balvin ou encore Alanis Morissette, Kesha, et Keith Urban.

Can’t wait for you to see what we’ve put together! Tune in! 💕 https://t.co/v4owoA8QdM — Lady Gaga (@ladygaga) April 14, 2020

Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un Téléthon. Aucun appel au don de la part des spectateurs ne sera lancé. C’est un des points souhaités par Lady Gaga, comme elle l’avait annoncé. « Les fonds seront récoltés avant cet événement spécial et nous ne vous demanderons pas d’argent pendant le show pour beaucoup de raisons, et principalement parce que nous sommes parfaitement conscients que le chômage est en hausse et que les gens ont beaucoup de mal à nourrir leurs enfants. Nous voulons que tout le monde profite de ce concert », avait-elle expliqué à Jimmy Kimmel, qui co-présentera le spectacle avec Jimmy Fallon et Stephen Colbert. Ainsi la Mother Monster est allé chercher des fonds chez les grandes entreprises, comme Apple, qui a fait un don de 10 millions de dollars annoncé par son PDG, Tim Cook. Pour l’instant, comme le note The Verge, 35 millions de dollars ont été récoltés auprès de 68 sociétés dans le monde entier.