Le confinement en couple n’est pas toujours évident et l’ex Miss France Iris Mittenaere ne semble pas le vivre mieux que les autres. Confinée avec son compagnon, Diego El Glaoui, dans son appartement à Paris, la jeune femme devait participer samedi à un live « spécial couples » sur Instagram avec sa belle-sœur, Kenza Sadoun El Glaoui, et le compagnon de cette dernière.

A l’heure du rendez-vous, l’ancienne Miss Univers apparaît seule à l’écran, expliquant que Diego n’est « pas au top de sa forme ». Elle finit par craquer et par évoquer une dispute quelques instants plus tôt. « Aujourd’hui, c’est un peu difficile. Quand on est là pendant un mois, on a certains moments où c’est un peu difficile. »

« On passe tous par ces moments-là »

Kenza Sadoun El Glaoui n’a pas hésité à la rassurer : « On passe tous par ces moments-là. Et je trouve ça bien de le dire. Il n’y a pas un seul moment dans les lives des autres où on dit la vérité, que parfois ça va pas et qu’on craque. »

La jeune femme a tenu à rassurer tout le monde dans un message repéré par La Dépêche du Midi. « Vos messages suite au live m’ont beaucoup touchée… C’est vrai que c’est important de montrer que c’est ok de ne pas avoir la banane chaque jour et d’avoir des coups de blues… Si vous vous sentez moins seuls aujourd’hui en m’ayant vue comme ça, alors tant mieux. Ce n’est pas une situation évidente, vous n’êtes pas seuls, on craque tous. Et c’est juste humain. »