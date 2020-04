Mourir Peut Attendre, le nouveau James Bond, aurait dû sortir ce mercredi 8 avril. Crise du coronavirus oblige, le film devrait trouver le chemin des salles au mois de novembre, un délai qui aurait pu laisser à la production le temps d’opérer quelques ajustements.

Mais il n’en sera rien, assure Cary Joji Fukunaga, le réalisateur du film très attendu.

« Même si j’aurais apprécié avoir plus de temps, nous avons posé nos stylos quand on a fini la post-production, heureusement avant que le Covid-19 ne mette fin à tout le reste », a-t-il déclaré en réponse à la question d’un internaute sur Instagram.

Cary Fukunaga talks about tinkering with #notimetodie between now and release and whether the film is done: https://t.co/rhgixzSDH8 pic.twitter.com/anruJfukJE