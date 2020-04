L'acteur Matthew McConaughey — Chris DELMAS / VISUAL Press Agency

En attendant de reprendre le chemin des plateaux de tournages, Matthew McConaughey s’épanouit en animateur de bingo. Dimanche dernier, l’acteur, entouré de sa famille, n’a pas hésité à passer sa soirée à divertir les résidents isolés d’une résidence pour retraités texane via Zoom.

Matthew McConaughey hosted virtual bingo for these senior living residents and we gotta free space in our hearts for this adorable video. ❤️ (🎥:The Enclave at Round Rock Senior Living) https://t.co/bBYRAfWsFK pic.twitter.com/vfu88RDC1p — E! News (@enews) April 7, 2020

Selon CBS, les résidents avaient adressé une invitation à la star en septembre denier. Le confinement a donc été pour lui l’occasion de l’honorer.

Un coup de boost

Après la partie de bingo, Matthew McConaughey a pris le temps de répondre aux questions des résidents de cet établissement baptisé The Enclave.

« Les résidents ont absolument adoré voir Matthew et sa famille et apprécié l’entendre parler de ce qu’il faisait pour aider à sortir de la crise, a déclaré une représentante de l’institution à la télévision locale. Ça leur a donné de l’espoir et c’est le coup de boost dont ils avaient besoin pour supporter l’isolement. »

Matthew McConaughey s’est fortement engagé dans la crise du coronavirus, notamment en venant en aide aux plus démunis à Los Angeles.