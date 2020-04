L'actrice Tori Spelling et son mari Dean McDermott — Zuma / Starface

9 avril 2020

Tyler Perry apporte leurs courses aux personnes âgées

Les bonnes actions s’accumulent en cette période de pandémie. Tyler Perry vient de le prouver. L’acteur et réalisateur a payé les courses de milliers de personnes âgées et à risque en Louisiane qui ne peuvent se déplacer dans les supermarchés.

Thank you to our friend @tylerperry for paying it forward by purchasing groceries for elderly and high-risk #winndixie customers shopping at Louisiana stores this morning. Winn-Dixie applauds your love for community and sincere generosity. #StrongerTogether #WinningTogether https://t.co/hHZGhy15oT — Winn-Dixie (@WinnDixie) April 8, 2020

« Merci à notre ami Tyler Perry pour avoir payé les courses des clients âgés et à risque des magasins Winn-Dixie de Louisiane ce matin. Winn-Dixie applaudit l’amour que vous portez à votre communauté et votre sincère générosité », peut-on lire sur le compte Twitter de la chaîne de supermarchés. Au total, les clients de 29 magasins ont vu leurs courses offertes par la star.

Le mari de Tori Spelling prend sa défense

Bruce Springsteen se sent comme dans Un Jour Sans Fin

Bruce Springsteen a un peu de mal à supporter le confinement. De son propre aveu, il se sent comme dans Un jour sans fin, ce film où Bill Murray revit éternellement la même journée.

« Je pense que tout le monde se réveille en ce moment en se disant que c’est Un Jour Sans Fin. Tous les jours se ressemblent. Je me lève, je fais du sport, je fais encore du sport, je prends mon petit dej, puis je reprends mon petit dej. Je me mets face à ma cheminée pour lire, puis si j’ai un peu de chance je sors et je vais me promener avec Patti (sa femme)… Puis on prend notre dîner et encore plus de dîner. Ensuite on regarde les infos et tout va mal. On va se coucher, puis on se réveille et on recommence », a-t-il expliqué lors de son émission spéciale sur la E Street Radio de Sirius XM.

Courage, Bruce !