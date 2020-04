Jean-Pierre Pernaut a fêté ses 70 ans confiné

Jean-Pierre Pernaut souffle les bougies de son gâteau d'anniversaire, le 8 avril 2020. — Instagram Nathalie Marquay-Pernaut

Jean-Pierre Pernaut a célébré ses 70 printemps en confinement, mercredi. Nathalie Marquay-Pernaut, son épouse, a posté une vidéo sur Instagram dans laquelle elle a filmé le journaliste de TF1 face à son gâteau d’anniversaire.

Après qu’elle lui a chanté « Happy Birthday, my president », comme Marilyn Monroe l’avait fait à l’égard de JFK, le présentateur du 13 H a soufflé ses bougies, non sans prendre quelques précautions, conformément aux recommandations d’usage en cette période de pandémie de coronavirus.

« Je me sens merveilleusement bien »

Jean-Pierre Pernaut s’est ainsi recouvert la bouche d’une serviette, comme s’il s’agissait d’un masque. « Je me sens merveilleusement bien », a-t-il assuré à la fin de la courte vidéo.

Jean-Pierre Pernaut n’est plus à l’antenne depuis le 17 mars. Le journaliste a choisi de prendre le maximum de précautions face à la pandémie et de s’appliquer les règles de confinement. Il a été victime d’un cancer de la prostate il y a deux ans et fait partie des personnes risquant d’être particulièrement fragilisées en cas de contamination au Covid-19. Il est actuellement remplacé au 13 H par Jacques Legros.