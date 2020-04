La chanteuse Miley Cyrus — Avalon / Starface

06 avril 2020

Justin Bieber se rase la moustache

Hailey Bieber a eu raison de la moustache de son mari ! Le chanteur portait une moustache qui divisait ses fans, et voilà qu’il l’a rasée grâce (ou à cause de) sa femme.

« Hailey m’aurait tué. Je ne pouvais plus dormir dans le lit, donc je l’ai rasée », a-t-il expliqué à Kendall Jenner dans un live Instagram.

« Ce que je préfère dans le mariage, c’est que l’on tient aux gens », a-t-il ajouté.

L’amour plus fort que la moustache !

Miley Cyrus et Cody Simpson livrent de la nourriture au personnel soignant d’un hôpital local

Mark Hamill rend hommage aux fans de « Star Wars » et dit adieu à la saga

Mark Hamill est célébré et aimé par des millions de fans à travers le monde. L’acteur, célèbre pour avoir interprété Luke Skywalker dans la saga Star Wars, a posté une touchante lettre à ses fans sur Twitter, dans laquelle il laisse entendre qu’il tourne définitivement la page de La Guerre des Etoiles.

« Quel voyage extraordinaire ça a été. En 1976, quand Carrie, Harrison et moi avons passé les tests pour nos rôles dans ce qui s’appelait à l’époque ''The Adventures of Luke Starkiller, as taken from the journal of the Whills, Saga I : The Star Wars'', à aucun moment j’aurais pu savoir que ça allait être une aventure aussi riche et imaginative et qu’elle allait inspirer 8 autres films pour raconter toute la saga des Skywalker », écrit l’acteur sur Twitter.

A few thoughts as one era ends and another begins...#StarWars pic.twitter.com/ZucNHEPtaS — Mark Hamill (@HamillHimself) April 3, 2020

Quarante ans plus tard, des millions d’enfants en rêvent encore…