Sharon Stone est reconnaissante, et n’hésite pas à le dire. L’actrice américaine a envoyé samedi un message de soutien à la Croix-Rouge italienne et à ses employés, dont elle a salué « l’efficacité » et « la dignité » dans la lutte contre le nouveau coronavirus.

« Je vois des vidéos où vous entrez chez les gens pour transporter les victimes du coronavirus. Je vois le cœur que vous mettez dans votre travail. Je sais que vous mettez vos vies en danger pour mener à bien votre mission », déclare la comédienne dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de la Croix-Rouge italienne.

‘Seeing the heart that you put in your job and knowing that you put your life on the line, I want to tell you how much I admire you. I’m with you. Thank you #RedCross volunteers’ @sharonstone sending a message to all our teams who are fighting #COVID19. Thank you Sharon! @ifrc pic.twitter.com/0hQ7cafhMe