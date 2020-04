Marianne Faithfull a été hospitalisée après avoir contracté le coronavirus. — MORGAN/SIPA

Touchée par le Covid-19, Marianne Faithfull a été prise en charge. La chanteuse britannique, icône des années 1960, a été hospitalisée après avoir été testée positive au nouveau coronavirus, a indiqué samedi son agence de relations publiques.

« Le manager de Marianne Faithfull […] a confirmé que Marianne était soignée pour le Covid-19 dans un hôpital de Londres », a tweeté Republic Media, agence spécialisée dans l’industrie musicale. « Elle se trouve dans un état stable et réagit bien au traitement. Nous lui souhaitons un rétablissement complet et rapide », a-t-elle ajouté.

La chanteuse était en confinement

L’artiste américaine d’avant-garde Penny Arcade, amie de la chanteuse britannique âgée de 73 ans, a écrit sur son compte Facebook que Marianne Faithfull avait été à l’hôpital mardi, après l’apparition d’une toux, tandis qu’elle était en confinement. « Elle a surmonté et survécu à tellement de choses dans sa vie – y compris être Marianne Faithfull – qu’être emportée par un virus serait une telle tragédie », a écrit l’Américaine, Susana Ventura de son vrai nom.

Marianne Faithfull était l’une des icônes des Sixties et a été propulsée sur le devant de la scène à seulement 17 ans grâce à la chanson As Tears Go By, écrite par Mick Jagger et Keith Richards des Rolling Stones.

Outre être auteur interprète dans la chanson, elle a également été actrice sur les planches et devant les caméras au cours d’une carrière de cinq décennies. Ses problèmes d’addiction à la drogue étaient notoires ainsi que ses problèmes de santé.