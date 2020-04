Patrick Bruel en 2014. — M.Libert/20 Minutes

Les fans peuvent être rassurés. Les chanteurs Patrick Bruel et Charlélie Couture ont annoncé jeudi se remettre du coronavirus après « quelques jours de fièvre » pour le premier et « huit jours/nuits terribles » pour le deuxième.

Après quelques jours de fièvre, toux et fatigue, je vais désormais beaucoup mieux. Je suis de tout cœur ce soir avec les gens durement touchés, ainsi qu’avec tout le personnel soignant qu’on ne remerciera jamais assez. — Patrick Bruel (@PatrickBruel) April 2, 2020

« Pas d’inquiétude, tout va bien », a ainsi déclaré Patrick Bruel. « Oui, en effet je l’ai eu mais j’ai eu la chance de plutôt bien réagir », a ajouté le comédien et chanteur de 60 ans. Il avait indiqué auparavant à France Info avoir « eu un peu peur à un moment donné » et « vraiment passé un sale moment ». Mais « après quelques jours de fièvre, toux et fatigue, je vais beaucoup mieux », a-t-il assuré, en se disant « de tout cœur ce soir avec les gens durement touchés, ainsi qu’avec tout le personnel soignant qu’on ne remerciera jamais assez ».

« Le corps en vrac et la nuque qui craque, un clou entre les omoplates »

De son côté, Charlélie Couture, 64 ans, explique sur sa page Facebook avoir été « enfiévré du matin au soir et plus encore pendant la nuit », le thermomètre oscillant « entre 38,4° et 39,8° ». « Maux de tête, spasmes et tremblotements, le corps en vrac et la nuque qui craque, un clou entre les omoplates », a encore décrit le natif de Nancy, confiné dans le Grand-Est. Ce touche à tout – musique, peinture, photographie,…, n’a en revanche « jamais senti l’oppression de l’insuffisance respiratoire nécessitant de faire appel à une assistance publique ».

Le médecin de l’interprète de Comme un avion sans aile lui a « envoyé une prescription d’antibiotiques pour protéger les poumons ». « Et voilà le résultat : je retrouve (…) mon clavier pour écrire ces quelques lignes. Normalement, ça devrait être bon. Si je ne me fais pas fouetter par un retour de queue de ce virus du Diable, j’ai peut-être franchi le cap ».