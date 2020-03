Laeticia Hallyday portant un masque lors de ses courses alimentaires, à Los Angeles, le 27 mars 2020. — X17/SIPA

Décrié par certains, encensé par d’autres et soutenu par Laeticia Hallyday. Le professeur Didier Raoult ne laisse pas indifférent. Le médecin marseillais qui prône l’usage de l’hydroxychloroquine pour soigner le coronavirus a une nouvelle défenseuse : Laeticia Hallyday. Celle-ci l’a remercié – notamment « pour votre persévérance et votre détermination » – dans deux tweets à six heures d’intervalle.

C’est une grande nouvelle qui ouvre une petite porte qui est pleine d’espoir 🙏🏻💫 merci @raoult_didier https://t.co/Rv55SFd8FI — Laeticia Hallyday (@LHallyday) March 27, 2020

Merci @raoult_didier pour votre persévérance et votre détermination 🙏🏻🙌🙏🏻🌎 https://t.co/gwhyjXVKaU — Laeticia Hallyday (@LHallyday) March 28, 2020

Jeudi dans Vous avez la parole sur France 2, le professeur Raoult avait reçu le soutien de Laura Tenoudji, la chroniqueuse de la chaîne et femme de Christian Estrosi qui a suivi le traitement à l’hydroxychloroquine après avoir été positive au Covid-19, ou de l’ex-ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy. Le scientifique marseillais affirme avoir trouvé un traitement peu cher pour soigner les malades et l’administre à des patients volontaires.

Olivier Véran, ministre de la Santé, a autorisé l’expérimentation de ce traitement mais rappelle qu’actuellement l’étude de Didier Raoult ne porte que sur vingt-quatre patients. « Je ne veux pas prendre de pari sur la santé des Français », a-t-il lancé.

Confinée avec ses filles, Laeticia Hallyday en profite, elle, pour faire des ateliers pizzas et incité ses suiveurs à rester chez eux comme en témoigne sa story Instagram.