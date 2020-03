A seulement 10 ans, Mason, le fils de Kourtney Kardashian et Scott Disick, marche déjà sur les traces de son illustre famille, au grand dam de sa mère. Après s’être vu supprimer son compte Instagram en début de semaine, le jeune garçon a refusé d’abandonner sa communauté. Quelques heures plus tard, il était déjà sur TikTok !

Mason Disick goes live on TikTok after his parents delete his Instagram (🎥 @kardashianclips) pic.twitter.com/mGYhaAgpx5