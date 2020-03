L’acteur britannique Idris Elba a annoncé ce lundi sur son compte Twitter avoir été testé positif au nouveau coronavirus et s’être placé à l’isolement, sans pour autant avoir développé de symptômes du Covid-19 à ce stade.

« Ce matin, j’ai été testé positif au Covid-19. Je me sens bien, je n’ai pas de symptômes pour l’instant mais je me suis isolé depuis que j’ai découvert que j’avais pu être exposé au virus », écrit la star.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ