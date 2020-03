La reine d'Angleterre Elisabeth II. — Avalon / Starface

A 93 ans, la reine Elisabeth II fait partie des personnes à risque. Pas question de perdre Sa Majesté en pleine crise sanitaire, « God save the Queen » ! Par mesure de précaution, la reine Elisabeth II a été exfiltrée de Buckingham et conduite à Windsor ce jeudi, selon les informations du quotidien britannique The Sun.

« Elle est en bonne santé mais il a été jugé préférable de la déplacer. Beaucoup de son personnel est un peu paniqué à propos du coronavirus. Le palais accueille un flux constant de visiteurs, notamment des politiciens et des dignitaires du monde entier », a expliqué une source royale au Sun. « Les conseillers estiment qu’il vaut mieux la mettre hors de danger », poursuit la source.

« Buckingham Palace est au milieu de Londres et dispose également d’un personnel plus important que d’autres domaines, il est donc considéré comme un endroit beaucoup plus dangereux. (…) Il n’y a pas encore eu de peur spécifique ou de test positif, mais personne ne veut prendre de risques », explique la source royale. Cent personnes travaillent à Windsor, contre 500 à Buckingham. Au Royaume-Uni, ce dimanche, le virus a déjà fait 21 morts et contaminé au moins 1.140 personnes.