Le chanteur Kendji Girac. — Fifou

Le chanteur Kendji Girac et son cousin ont été victimes d’une agression à la sortie d’un bowling à Chelles (Seine-et-Marne), dans la nuit du 10 au 11 mars, selon les informations de La Marne.

L’interprète de Color Gitano, qui réside à Paris, a passé la soirée avec de la famille et des amis, dans un établissement situé rue Auguste-Meunier, en face du supermarché Auchan. L’artiste et son cousin ont quitté les lieux vers 2h30. Ils ont été agressés par plusieurs individus, munis de barres de fer et de gazeuses, sur le parking de l’établissement. Les agresseurs ont dérobé la sacoche et la montre du chanteur, estimée à 50.000 euros.

Kendji Girac a rassuré ses fans dans une story Instagram - kendjiofficiel/Instagram

Les voleurs ont réussi à prendre la fuite. Le chanteur a déposé une plainte au commissariat de Chelles. L’affaire a été confiée à la police judiciaire de Meaux. L’enquête devra déterminer si l’attaque était planifiée ou fortuite. L’artiste a tenu à rassurer ses fans sur Instagram : « Je vais bien merci », a-t-il publié dans une story publiée il y a quelques heures.