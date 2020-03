L'actrice Kaley Cuoco et son époux, Karl Cook — AdMedia/Starface

10 mars 2020

Le mari de Nicki Minaj s’enregistre comme délinquant sexuel en Californie

Kenneth Petty, le mari de Nicki Minaj, a enfin régularisé sa situation en Californie, après y avoir emménagé avec sa femme. En effet, l’époux de l’interprète d’Anaconda avait été condamné pour tentative de viol, et il devait donc s’inscrire sur le registre des délinquants sexuels, ce qu’il a omis de faire à deux reprises. Il avait alors été arrêté et encourrait jusqu’à dix ans de prison.

Selon Page Six, il est désormais enregistré au chapitre des « tentatives de viol par la force ou par la peur ».

Kaley Cuoco emménage avec Karl Cook

Grimes a abandonné son régime vegan pendant sa grossesse

Grimes a tourné le dos au véganisme depuis qu’elle est enceinte. En effet, comme elle l’a expliqué à Harper's Bazaar, la musicienne, enceinte d’Elon Musk, a des envies subites de lait de vache ! « Depuis que je suis enceinte, j’ai des envies, mais juste d’un verre de lait. Ce qui est bizarre vu que je n’ai pas bu de lait depuis vingt ans. Donc en ce moment je bois un verre de lait, de lait de vache. C’est donc clair qu’en ce moment je ne suis pas vegan. Un moment difficile », a-t-elle dévoilé à la publication.

Et ce n’est pas tout : elle a aussi confié qu’elle s’autorisait des toasts trempés dans du beurre fondu. « Je fais ce truc où je fais fondre une plaquette de beurre entière, je mets un toast dessus, et je le retourne pour qu’il soit complètement imbibé de beurre, puis je mets un peu de confiture et je le mange. C’est incroyable », ajoute-t-elle.