Assailli de critiques, le groupe Hachette a finalement décidé vendredi d’annuler la publication des mémoires du réalisateur new-yorkais Woody Allen, accusé d’avoir abusé sexuellement de sa fille adoptive Dylan Farrow lorsqu’elle avait sept ans, ce qu’il a toujours démenti. Le livre, censé retracer en détail la vie professionnelle et personnelle du cinéaste de 84 ans, auteur de dizaines de longs-métrages dont les légendaires Manhattan et Annie Hall, devait être publié le 7 avril aux Etats-Unis par une filiale de Hachette, Grand Central Publishing.

La décision « a été difficile (…), nous n’annulons pas de livre à la légère », a indiqué Sophie Cottrell, porte-parole de Hachette Book Group USA (HBG). L’annonce est intervenue au lendemain d’une manifestation de dizaines d’employés de Hachette, qui sont sortis de leurs bureaux à New York pour dénoncer la publication du livre. Sophie Cottrell a par ailleurs précisé que Hachette rendrait « tous les droits » achetés au réalisateur.

Peu après l’annonce de cette décision, l’autobiographie, intitulée Apropos of Nothing, figurait toujours sur le site de vente en ligne Amazon. Elle était étiquetée « best-seller », ce qui laisse entendre que le site avait reçu un volume important de précommandes. Interrogé, Hachette n’a pas immédiatement précisé s’il annulait également la sortie du livre dans d’autres pays. Les mémoires de Woody Allen devaient notamment sortir le 29 avril en France.

To all the employees of @HachetteUS , @littlebrown , and @GrandCentralPub who took a stand, I’m in awe and so very grateful. pic.twitter.com/Si4oXpudde

Les accusations de Dylan Farrow ne sont pas nouvelles. Woody Allen les a toujours réfutées, rappelant qu’après deux enquêtes de plusieurs mois dans les années 1990, le procureur du Connecticut chargé du dossier avait décidé de ne pas l’inculper. Mais soutenue par son frère et sa mère, Mia Farrow, Dylan Farrow les a relancées début 2018, dans la foulée du mouvement #MeToo. Après avoir déjà salué les employés de Hachette jeudi, Dylan Farrow leur a témoigné sa « reconnaissance » vendredi. « Pour quelqu’un qui s’est longtemps senti seul avec son histoire, la journée d’hier rappelle qu’on peut faire une différence quand les gens s’unissent pour ce qui est juste », a-t-elle indiqué.

If you think he's a pedophile, don't buy the book. Don't go to his movies. Don't go listen to him play jazz at the Carlyle. Vote with your wallet...by withholding it. In America, that's how we do. https://t.co/znGZu0wJEF