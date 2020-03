#METOO L’autobiographie, Apropos of Nothing, doit sortir aux Etats-Unis le 7 avril et en France le 29

Woody Allen à New York en novembre 2017. — Evan Agostini/AP/SIPA

Plusieurs dizaines d’employés d’une filiale de Hachette à New York ont brièvement manifesté jeudi devant le siège de la maison d’édition pour protester contre la publication prochaine des mémoires de Woody Allen. Cette action intervient deux jours après que le célèbre journaliste Ronan Farrow, fils de Woody Allen devenu très critique de son père, eut dénoncé la prochaine publication de ces mémoires.

Ronan Farrow ne travaillera plus avec Hachette

« Cette après-midi, des employés de Grand Central Publishing sortent pour manifester devant les bureaux de Hachette à New York pour dénoncer la publication des mémoires de Woody Allen », ont indiqué des employés de la maison d’édition dans un mail cité par le magazine spécialisé Publishers Weekly. « Nous sommes solidaires de Ronan Farrow, Dylan Farrow et des victimes d’agressions sexuelles », ont-ils ajouté.

75 plus employees of Hachette are standing in solidarity with @ronanfarrow, @realdylanfarrow and survivors of sexual assault and walked out of the Hachette offices today in protest of Woody Allen’s memoir. #HachetteWalkout #LittleBrownWalkout pic.twitter.com/wTNi3c7gy8 — Kendra Barkoff Lamy (@kabarkoff) March 5, 2020

Unbelievably overwhelmed and so incredibly grateful for the solidarity demonstrated by @HachetteUS and @littlebrown employees today. From the bottom of my heart, thank you. — Dylan Farrow (@RealDylanFarrow) March 5, 2020

Ronan Farrow avait annoncé mardi qu’il ne travaillerait plus avec Hachette, dont la filiale Little, Brown and Company a publié en octobre son livre sur les dessous de l’affaire Harvey Weinstein, Catch and Kill (Les faire taire dans l’édition française). Il défend depuis longtemps sa sœur Dylan Farrow, fille adoptive de Woody Allen, qui accuse le cinéaste de l’avoir abusée sexuellement en 1992, quand elle avait sept ans, accusations que Woody Allen a toujours démenties.

Hey, just wanted to share my thoughts on some recent news: pic.twitter.com/ovPczgx8pB — Ronan Farrow (@RonanFarrow) March 4, 2020

Selon Grand Central Publishing, Apropos of Nothing, qui doit sortir aux Etats-Unis le 7 avril et en France le 29 avril, est « un récit exhaustif de la vie de Woody Allen, à la fois personnelle et professionnelle ».