La comédienne Catherine Jacob. — Thierry Le Fouille/SIPA

On ne plaisante pas avec l’orgelet de Catherine Jacob. Lors de la cérémonie des César vendredi, Vincent Dedienne a fait un sketch plutôt réussi, mais qui n’a pas du tout plu à la comédienne. « Le ministère de la Culture, en partenariat avec la région Ile-de-France et les magasins But, m’a missionné pour réaliser un audit de la cérémonie, expliquait-il. Alors, ça a l’air chiant dit comme ça mais c’est pas chiant. C’est lugubre donc c’est pas pareil. J’ai audité, j’ai regardé les 44 dernières cérémonies et faut pas être alarmiste, y a des choses qui roulent. D’un point de vue sanitaire, par exemple, c’est très correct. A part un orgelet de Catherine Jacob en 2002 et une invasion de punaises de lits en salle Pleyel en début de matinée, tout va bien. »

Même s’il ne s’agissait que d’une simple blague, Catherine Jacob n’a pas du tout apprécié la plaisanterie de Vincent Dedienne, et l’a fait savoir en publiant une lettre publique.

« L’expression de la vacuité et la pauvreté de votre « univers comique » »

« Monsieur, ma cliente Catherine Jacob, et moi-même Laurent Savry, son agent (Agence A2), ne pouvant pas sérieusement être suspectés d’absence du sens de l’humour, n’avons guère goûté la vôtre lors de la cérémonie des César. Votre piteuse tentative de mot d’esprit à propos « d’un orgelet de Catherine Jacob en 2002 » ne correspond évidemment à rien, sinon à l’expression de la vacuité et la pauvreté de votre « univers comique ». Nous espérons toutefois que vous avez passé une bonne soirée », est-il écrit dans cette lettre.

De leur côté, les punaises de lit de la salle Pleyel n’ont pas encore réagi.