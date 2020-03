Baptiste Giabiconi et Karl Lagerfeld en 2015. — Karl Lagerfeld and Baptiste Giabiconi

Sa muse, son amant, son fils spirituel ? On a beaucoup glosé sur la relation qu’a entretenue pendant dix ans le célèbre couturier Karl Lagerfeld avec le jeune Baptiste Giabiconi. Les deux hommes étaient inséparables. « Il voulait que je sois son fils d’une manière ou d’une autre », confiait le mannequin et chanteur en février dans Sept à Huit à propos de son célèbre mentor et de leur histoire d’amour singulière. De cette relation privilégiée et platonique, le mannequin en a fait un livre, intitulé Karl et moi.

Son livre a suscité beaucoup de messages positifs mais aussi de nombreux commentaires homophobes sur les réseaux sociaux. Dans une story Instagram, Baptiste Giabiconi n’a pas manqué de répondre à ces « haters » ce lundi.

Capture d'écran de la story Instagram de Baptiste Giabiconi. - Baptiste Giabiconi/Instagram

Baptiste Giabiconi écrit ainsi : « Vous n’avez pas honte ? Depuis la sortie de mon livre sur mon histoire avec Karl je peux lire certaines horreurs… J’ai toujours refusé d’entrer dans une case, alors continuez à vous cacher derrière des pseudos pour vomir vos injures homophobes ! Vous me dégoûtez et sachez que je continuerai à faire de la lutte contre l’homophobie l’un de mes plus grands combats ! Apprenez à aimer au lieu de haïr ! » Propos qu’il signe « Baptiste G. »