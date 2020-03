La chanteuse Melanie Chisholm, alias Mel C dans les Spice Girls — Starface

Mel C aurait bien pu ne pas participer à la grande épopée des Spice Girls. En effet, la chanteuse a été à deux doigts de se faire virer du girls band juste avant son lancement officiel en 1996 à cause d’une bagarre avec Victoria Beckham.

« On avait bu quelques coups sur la route et il y a eu une petite bagarre entre Victoria et moi. On m’a dit que si ce comportement se reproduisait, j’étais virée. J’ai commencé à être très, très dure avec moi-même », s’est souvenue Melanie Chisholm au micro de l’émission de la BBC Desert Island Discs.

Trop de pression

En effet, Mel C estime que c’est après cet épisode que ses problèmes de dépression et ses troubles alimentaires ont commencé.

« Je pense que c’est là qu’ont commencé certains de mes problèmes parce que je devais être très, très stricte avec moi-même. Je ne pouvais pas m’autoriser à me détendre parce que, si je m’étais laissée aller, j’aurais tout foutu en l’air. J’ai fini par être anorexique et souffrir de boulimie », a-t-elle ajouté.