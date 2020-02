L'actrice Courteney Cox dans les rues de New York — Zuma / Starface

Depuis l’annonce du retour de Friends pour un épisode « spécial retrouvailles » avec tout le casting de la série, peu de détails avaient filtré sur ce que les fans pouvaient attendre. Heureusement, Courteney Cox était récemment invitée dans la web-série de son ami Kevin Nealon, Hiking with Kevin, et elle a été incapable de tenir sa langue !

L’interprète de Monica Geller a confirmé la rumeur selon laquelle il ne s’agira pas d’un épisode scripté mais plutôt d’un talk-show où les six stars du programme Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer, ainsi que les producteurs et créateurs Kevin Bright, Marta Kauffman et David Crane, vont revenir sur les 10 saisons.

« C’est excitant parce qu’on va enfin se retrouver tous ensemble, dans la même pièce, pour parler de la série. Et ça va se passer sur HBO Max, je suis tellement contente. On va vraiment se régaler, ça va être génial. On n’avait jamais vraiment pris le temps de s’asseoir pour parler et se souvenir de cette expérience incroyable qu’on a vécue. Ça va être fantastique », a déclaré la star.

Petite déception

Cette confirmation risque cependant de décevoir de nombreux fans, qui auraient voulu connaître la suite des aventures de Ross, Rachel, Phoebe, Chandler, Monica et Joey. Il va falloir continuer à imaginer ce qui a bien pu leur arriver pendant les 16 années qui se sont écoulées depuis la fin de la série. A moins que les acteurs et les créateurs n’aient une surprise ?

HBO, qui a racheté les droits de Friends et prépare cet épisode spécial pour sa chaîne HBO Max, n’a pas encore précisé la date de diffusion.