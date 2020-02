PREDICTION Si Meghan avait regardé «The Crown», le Brexit serait resté le Brexit et Meghan,... Meghan

Le départ au Canada, l'abandon des titres royau, la distance avec la reine d’Angleterre… Cette fois c’est la bonne, le prince Harry et sa femme Meghan Markle, quittent la famille royale.

Le « Megxit », contraction de Meghan et exit, qui ébranle la monarchie anglaise depuis des mois et fait la joie des tabloïds, en tant que sériphile, on a presque en vie de dire qu’on s’y attendait.

Bien que ce soient des fictions, certaines séries télé semblent pouvoir nous aider à mieux comprendre le monde contemporain. Et certains acteurs de ce monde, comme Harry et Meghan, seraient bien avisés d’y jeter un œil avant de prendre de lourdes décisions.

Un éclairage tout particulier sur les intrigues actuelles.

Si la série The Crown décrit, à travers le regard de la reine Elizabeth II, la famille royale britannique jusqu’aux années 1960, elle donne également un éclairage tout particulier sur les intrigues actuelles qui secouent l’ensemble de ses membres.

Alors qu’on sait déjà que l’actrice Emma Corrin interprétera Lady Diana dans la saison 4 de The Crown, qui pour camper le rôle de Meghan et Harry dans les épisodes à venir ? Et si Meghan souhaitait jouer son propre rôle ? Une chose est sûre : « la couronne doit toujours l’emporter »