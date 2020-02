L'acteur Jussie Smollett — Birdie Thompson / AdMedia / ZUMA / VISUAL Press Agency

25 Février 2020

Jussie Smollett plaide non-coupable pour troubles à l’ordre public

Jussie Smollett n’en démord pas : l’acteur d’Empire, accusé de troubles à l’ordre public pour avoir, selon la police de Chicago, organisé lui-même l’agression raciste et homophobe dont il dit avoir été victime, refuse de céder et a décidé de plaider non-coupable, selon le New York Times. L’affaire avait fait grand bruit début 2019, mais malgré les preuves qui s’accumulaient contre lui, la star maintenait sa version des faits. Accusé de troubles à l’ordre public une première fois en février 2019, les charges qui pesaient contre lui avaient été abandonnées par la procureure de Cook County, en charge de l' affaire. Une décision qui avait suscité l’indignation des autorités de la ville. Jussie Smollett est attendu au tribunal le 18 mars prochain.

Pete Davidson savait que ses fiançailles avec Ariana Grande étaient finies quand Mac Miller est mort

Nicki Minaj alimente les rumeurs autour de sa grossesse

Nicki Minaj attend-elle un bébé ? La rappeuse semble en tout cas s’amuser des rumeurs, après avoir posté une vidéo sur Instagram dans laquelle on voit son mari, Kenneth Petty, lui caresser tendrement le ventre.

La star n’a pour le moment rien confirmé mais en septembre dernier, elle avait annoncé qu’elle allait prendre sa retraite pour se focaliser sur sa famille. Si elle a continué à travailler depuis, il semblerait qu’elle ait également avancé sur son projet de fonder une famille !