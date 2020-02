L'acteur John Boyega — Avalon / Starface

Disney estime apparemment que le public n’est toujours pas lassé de Star Wars. Le géant Hollywoodien, qui a déjà au moins quatre films – plus ou moins officiellement – en projet, en développerait un cinquième, si l’on en croit Deadline.

Ce nouvel opus de la saga de space opera se déroulerait sur Exegol, la planète des méchants Siths, que l’on découvre dans L’Ascension de Skywalker, l’épisode IX. Mais surtout, il sera écrit par Matt Owens (Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D.) et réalisé par JD Dillard (Sleight, Sweetheart).

Fan de toujours

Ce duo ne vous dit peut-être rien, mais c’est une révolution dans l’univers Star Wars, puisqu’ils seront tout simplement le premier duo auteur/réalisateur afro-américain à prendre en main la direction d’un film de la saga. JD Dillard est par ailleurs un énorme fan de la saga, qui a collaboré avec JJ Abrams sur Le Réveil de la Force en 2015 et a réussi à convaincre le réalisateur de lui donner le rôle d’un Stormtrooper dans L’Ascension de Skywalker, sorti l’année dernière. La franchise est donc entre de bonnes mains.

Aux dernières nouvelles, en plus du retour de The Mandalorian et l’arrivée de la série sur Obi-Wan Kenobi sur Disney +, la maison de Mickey aurait lancé le développement d’un film Star Wars avec Kevin Feige, l’architecte du MCU, aux commandes, et une nouvelle trilogie qui serait écrite et réalisée par Rian Johnson, le réalisateur de Knives Out mais aussi de l’Episode VIII : Les Derniers Jedi.