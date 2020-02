Le rappeur Kanye West et son épouse Kim Kardashian — AdMedia/Starface

Comme l’a bien résumé un internaute sur Twitter, il ne faudra plus s’étonner si Kanye West et Kim Kardashian ont la grosse tête : « Ils s’arrêtent pour bouffer des wings, on leur met une plaque commémorative, après on s’étonne qu’ils aient des problèmes d’ego ».

Nouveau lieu de pèlerinage pour les fans de @KimKardashian de @kanyewest et de poulet. pic.twitter.com/dhV1xT296g — KFC France (@KFCFrance) February 20, 2020

C’est pourtant vrai, le KFC de Strasbourg Saint-Denis a fait installer une plaque commémorative sur la borne où le couple de stars a passé sa commande (mais en fait non) mercredi soir, un moment immortalisé et partagé sur les réseaux sociaux. « Un nouveau lieu de pèlerinage pour les fans de Kim Kardashian, de Kanye West et de poulet », a tweeté KFC France, pas mécontent de ce coup de pub gratuit.

Pour rappel, et c’est très important hein, « ils n’ont pas réussi à commander sur la borne, a expliqué la directrice adjointe du restaurant à 20 Minutes. On les a pris à la caisse et mon collègue qui était en speed ne les a pas tout de suite reconnus. »