La femme d'affaires Kim Kardashian dans les rues de New York — Zuma / Starface

18 Février 2020

Kim Kardashian et sa fille North s’éclatent sur TikTok

Telle mère, telle fille. Apparemment, North, la fille de Kanye West et Kim Kardashian, a hérité de sa superstar de maman d’une passion immodérée pour les réseaux sociaux. Dans un post Instagram, initialement destiné au réseau TikTok, presque psychédélique, l’aînée des enfants du couple star apparaît en pleine danse, pendant que Kim Kardashian se lâche, elle aussi, au second plan.

Kim Kardashian avait révélé que North avait déjà sa propre chaîne TikTok, privée pour le moment, mais qu’elle n’hésiterait pas à partager des vidéos produites par sa fille. C’est désormais chose faite !

Brian Austin Green soutient Shannen Doherty

Brian Austin Green s’est exprimé dans la dernière édition de Us Weekly (relayée par MSN) pour soutenir sa consœur et amie Shannen Doherty. L’actrice de Beverly Hills a révélé qu’elle était atteinte d’un cancer du sein en phase 4, trois ans après que la maladie soit entrée en rémission. Pour ses proches, si l’annonce a été vécue comme un choc, il est hors de question de baisser les bras.

« Je ne veux pas trop parler à sa place, mais c’est une situation difficile. Le cancer n’est facile pour personne et j’adore Shannen, on a toujours eu une super relation, et elle est très forte. Elle va s’en sortir et elle en tirera tout ce qu’elle peut en tirer. L’adversité nous rend plus fort », a-t-il déclaré.