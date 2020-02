Le chanteur Ne-Yo — AdMedia/Starface

17 février 2020

Michael B. Jordan rend hommage à Kobe Bryant

L'acteur Michael B. Jordan a honoré la mémoire de son ami basketteur Kobe Bryant en évoquant la carrière de la légende des Lakers de Los Angeles dans un court-métrage. Le film retrace des moments importants de la carrière du joueur ainsi que les hommages de ses fans depuis son décès. « C’est l’un de ces chiffres qui ne peut être compté, le nombre de larmes versées depuis que nous avons appris la nouvelle », déclare notamment l’acteur de Creed, en introduction, comme le relaye ComicBook.

"Every day can be a chance to lift yourself, just a little bit higher, make yourself just a little bit better. That was the Mamba Mentality."@michaelb4jordan sums up the emotions of the past few days. pic.twitter.com/xlpM6HdGVS — ESPN (@espn) January 31, 2020

Un mémorial public pour Kobe Bryant, sa fille Gianna et les sept autres personnes qui ont perdu la vie dans l’accident d’hélicoptère survenu le mois dernier, se tiendra au Staples Center de Los Angeles le 24 février.

John Travolta et Kirstie Alley veulent reprendre leurs rôles dans la suite de « Allô, Maman ? »

Kirstie Alley l’a confirmé : si suite il y a de la franchise Allô, Maman ?, alors elle veut en être, tout comme John Travolta. Les deux acteurs tenaient les rôles principaux de la comédie sortie en 1989 et de ses deux suites. On pouvait y suivre le quotidien de Mollie et James à travers la voix du bébé, qui était celle de Bruce Willis dans la version originale. « John et moi avons envie de le faire parce que c’est drôle maintenant qu’on est grands-parents. Nos enfants seront moches, comme ça on sera encore les stars, et nos petits-enfants pourront être mignons. On ne sait pas encore ce qu’il doit se passer. On a entendu des rumeurs selon lesquelles ils refont un film, mais on ne sait pas si c’est avec ou sans nous », a déclaré Kirstie Alley dans The Talk.

Le reboot avait été annoncé par Deadline l’année dernière avec Jeremy Garelick à la réalisation.