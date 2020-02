La chanteuse de Christine and the Queens, Héloïse Letissier, aux NME Awards — Landmark/Starface

Charli XCX et Christine and the Queens sont remontées. Les deux artistes, qui se sont récemment illustrées avec leur titre commun Gone, ont lancé, en marge des NME Awards, un appel à mettre fin à la domination masculine dans l'industrie musicale. Le festival de Reading & Leeds a récemment publié un programme où l’essentiel des têtes d’affiche est des hommes. Un état de fait qui ne passe pas, pour les deux chanteuses.

« Les changements doivent venir de l’industrie elle-même. Oui, les festivals doivent faire venir plus de femmes mais l’industrie doit aussi reconnaître les femmes qui travaillent en son sein, les productrices, les autrices, les responsables, tout le monde. J’ai l’impression que si j’étais un homme, on me donnerait plus de crédit pour ce que je fais », a déclaré l’interprète de Boys.

Se débarrasser du patriarcat

Quant à Héloïse Letissier, alias Chris, de Christine and the Queens, c’est la structure même de la société qu’il faut modifier pour améliorer la condition des femmes. « Quand on est une femme, on doit dire non deux fois plus souvent. On doit se justifier deux fois plus souvent. Et on nous juge pour ce qu’on arrive à faire (…) On a encore beaucoup de travail à faire avant de se débarrasser du patriarcat », a-t-elle lancé.

Les deux artistes sont sur la même longueur d’onde, donc. Et ça tombe bien, puisqu’après le succès de leur première collaboration, elles pourraient très bientôt retravailler ensemble. « Peut-être que c’est trop tôt pour en parler mais c’est addictif de travailler avec toi donc je dirais oui direct », a assuré Chris.