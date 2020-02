L'acteur Dwayne Johnson et sa fille Simone — HA Collection / VISUAL Press Agency

11 février 2020

Justin Bieber offre 100.000 dollars à une étudiante

Justin Bieber a fait don de 100.000 dollars à une étudiante afin qu’elle poursuive son engagement contre les maladies mentales. Comme le relaye la chaîne ABC, Julie Cooker travaille d’arrache-pied avec Active Minds. Elle a aidé 5.000 élèves atteints de désordres alimentaires et dépression et a remercié Justin Bieber de mettre en lumière les maladies mentales en évoquant ses propres problèmes. Elle a expliqué à Billboard vouloir utiliser une partie de cet argent pour payer ses études universitaires et donner le reste à l’association pour laquelle elle milite.

Dans son nouveau clip, Intentions(feat. Quavo), Justin Bieber a également récompensé trois autres femmes, du refuge Alexandria House qui vient en aide « aux femmes et enfants en détresse pour leur permettre de passer d’un abri d’urgence à une situation économique stable et obtenir un logement permanent ». Quelque 200.000 dollars ont été attribués par le chanteur via une nouvelle organisation qu’il a montée, Intentions Fund, pour l’association.

La fille de Dwayne Johnson rejoint la WWE

Channing Tatum fait une pédicure avec sa fille

Channing Tatum s’est offert un tendre moment père/fille en emmenant Everly prendre soin de ses pieds. Et l’acteur en a profité pour se faire aussi une pédicure, comme on peut le voir dans sa story Instagram capturée par ET Online. Sur les images, on peut voir les petons de sa fille, avec en légende : « Il est temps de prendre soin de ces bad boys ». On peut voir également sa fillette de 6 ans choisir le vernis qu’elle souhaite faire appliquer sur ses ongles.

Quant à la photo de ses pieds dans un bassin de soin, Channing Tatum a eu une pensée pour la pédicure. « Elle va avoir besoin de sérieux ustensiles ! », a-t-il ajouté.