10 FEVRIER 2020

Brad Pitt retrouve Kim Kardashian à la fête post-Oscars

Brad Pitt a passé une partie de la soirée avec Kim Kardashian et Kanye West. Fraîchement auréolé de sa victoire aux Oscars, pour le Meilleur Second Rôle Masculin dans Once Upon a Time… in Hollywood, l’acteur a profité de la fête post-cérémonie, organisée par Vanity Fair, pour discuter avec la star de la télé-réalité. Une photo de cette « rencontre au sommet », publiée par Entertainment Tonight, montre la superstar prendre dans ses mains celle de l’épouse de Kanye West, qui semblait ravie d’être là.

Ce n’est pas la première fois que Brad Pitt passe du temps avec le couple-star, puisqu’il avait déjà assisté à un des offices organisés par le rappeur.

2e Oscar pour Elton John, qui a rendu hommage à son mari et à leurs fils

15 ans après avoir remporté son premier Oscar pour la bande originale du Roi Lion, Elton John est à nouveau reparti vainqueur ce dimanche avec I’m Gonna Love Me Again, pour Rocketman, co-écrit avec son partenaire musical Bernie Taupin. L’artiste de 72 ans a profité de son passage sur la scène pour remercier, les larmes aux yeux, celui avec lequel il a collaboré pour créer certains de ses titres les plus mythiques. Il a ensuite rendu hommage à son époux David Furnish et à ses enfants.

« David, je t’aime tellement. Et à mes beaux garçons, qui regardent depuis Sydney, Zachary et Elijah, vous ne savez pas à quel point je vous aime ? Papa vous aime », a-t-il lancé, comme l’a relayé People, avant de saluer le travail de Taron Egerton, qui l’interprétait dans le biopic.