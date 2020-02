La chanteuse et actrice Rihanna — Face to Face / Starface

10 février 2020

Luke Perry absent de la séquence In Memoriam des Oscars

L’oubli ne passe pas auprès des fans de Luke Perry. L’acteur, mort en mars 2019, était en effet absent de la séquence In Memoriam des Oscars, qui rend hommage aux grands noms du cinéma décédés durant les 12 mois qui ont précédé la cérémonie. De quoi provoquer la colère de certains fans, comme l’a révélé People, d’autant que la star était à l’affiche d’un des films en compétition : Once Upon a Time... In Hollywood. L’Académie n’a pas donné de raison à cette omission.

North West a un compte TikTok privé

A 6 ans à peine, on pourrait imaginer que North West, la fille aînée de Kim Kardashian et Kanye West, soit un peu préservée des réseaux sociaux. Mais apparemment, ses parents estiment qu’elle a déjà l’âge de s’amuser sur son smartphone, puisque la fillette a un compte TikTok et qu’elle enregistre des vidéos avec sa mère.

« Elle les enregistre mais elle n’a pas le droit de les poster. Mais peut-être que j’en posterai une bientôt », a révélé la star de la télé-réalité dans une interview pour Entertainment Tonight. Telle mère, telle fille ?