Les anciens amants Meek Mill et Nicki Minaj — O'Connor / AFF / VISUAL Press Agency

7 février 2020

Nick Minaj regrette son clash avec Meek Mill sur Twitter

Jeudi, Nicki Minaj a accusé son ex, Meek Mill, de violence envers les femmes lors d’un échange musclé sur Twitter, ce dont il s’est défendu. Depuis, l’interprète d’Anaconda regrette d’avoir dégainé son téléphone sans réfléchir. « A chaque fois que je fais ça, cinq minutes après, je me dis "Mais pourquoi j’ai fait ça ?". Mais c’est une bonne leçon à propos de la gestion de la colère et des émotions », a déclaré la Barbz dans un entretien relayé par Variety.

Nicki Minaj a par ailleurs annoncé qu’elle avait enlevé les applications des réseaux sociaux de son téléphone pour éviter tout prochain dérapage.

Claire Danes était trop stressée quand elle a rencontré Beyoncé

Les Rolling Stones repartent en tournée

Les Rolling Stones repartent en tournée ! Comme le rappelle CNN, le groupe vétéran avait dû décaler sa tournée américaine l’an dernier afin de permettre à Mick Jagger de se remettre de son opération du cœur. Mais ce n’était que partie remise puisque le chanteur gambade déjà comme un adolescent. Du coup, le No Filter Tour, commencé en 2017, va pouvoir reprendre dès le mois de mai de cette année et les billets seront mis en vente le 14 février.