Victime d'une crise cardiaque en novembre dernier, Henri Dès a frôlé la mort. Dans une interview accordée au Figaro, le chanteur suisse s’est confié sur cet accident qui aurait pu être dramatique, et sur le fait que sa femme lui a sauvé la vie.

« On regardait The Irishman. J’ai eu un drôle de mouvement. Elle a cru que je faisais l’âne pour plaisanter. En réalité, c’était un arrêt cardiaque », explique-t-il, ajoutant que son épouse Nathaly lui a alors fait un massage cardiaque de sept minutes. Malgré deux côtes et le sternum cassés, c’est à ce massage qu’Henri Dès doit la vie sauve.

« Pourquoi pas mourir sur scène, ce serait rigolo »

Il a ensuite été hospitalisé puis plongé dans un coma artificiel pendant deux jours. Puis très vite, Henri Dès a ressenti le désir de sortir. « À l’hôpital, j’étais intenable. Ils m’ont mis des tuyaux partout et je voulais les arracher. Je rêvais de m’échapper, explique-t-il. Je me suis enfui à 5 heures du matin sous la pluie. Tout doucement pour ne pas me faire surprendre par les infirmières. J’ai mis une heure pour rentrer chez moi, en reprenant mon souffle tous les cinq pas. »

Depuis le chanteur va mieux, il s’est notamment reconverti dans la musique métal et a plusieurs projets pour les mois à venir : « Je repars avec mon spectacle solo en mars en Belgique. C’est un concert où je suis seul avec ma guitare devant 1.500 personnes. (…) Ensuite, j’aimerais monter une comédie musicale qui s’appellera La Petite Charlotte avec mes chansons. Et surtout, je veux continuer à chanter. Et pourquoi pas mourir sur scène, ce serait rigolo » Mais un poil traumatisant pour son public, non ?