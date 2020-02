Le mannequin Sofia Richie — Avalon / Starface

5 février 2020

La fille de Kylie Jenner l’appelle par son prénom

Stormi, la fille de Kylie Jenner, n’appelle pas sa mère « maman », mais par son prénom. On peut en voir une charmante démonstration dans une vidéo postée par la star sur Snapchat. « Salut Kylie », peut-on entendre lancer la petite fille. « Ce n’est pas mon nom, mon nom est maman », rétorque la reine des cosmétiques. Quelques instants plus tard, on peut tout de même voir Stormi se plier à la demande de Kylie Jenner en lançant « Maman » d’un air interrogatif.

Whoopi Goldberg met fin à son entreprise de cannabis

C’est la fin de l’aventure dans le cannabis pour Whoopi Goldberg. L’actrice avait fondé Whoopi & Maya en 2016 avec Maya Elizabeth, mais les deux femmes d’affaires semblent avoir de profonds désaccords qui les forcent à mettre fin à l’aventure. « Le comité a tenté des propositions, mais nous n’avons pas pu les mettre d’accord », a expliqué Rick Cusick, du comité directeur de l’entreprise, à Page Six.

« C’est avec de profonds regrets et une profonde tristesse que j’annonce me retirer du comité directeur de Whoopi & Maya. Je suis fière de ce que nous avons accompli ensemble, et j’ai hâte d’avancer vers d’autres projets », a quant à elle publié Whoopi Goldberg dans un communiqué relayé par CNN.