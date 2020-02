La chanteuse Madonna — GADE / AKM / VISUAL Press Agency

5 février 2020

Shakira et Jennifer Lopez explosent les compteurs après le Super Bowl

Encore une fois, le Super Bowl aura été plus que profitable aux artistes qui se sont produits à la mi-temps. Shakira et Jennifer Lopez ont vu leurs ventes exploser, avec une augmentation de 893 % sur la totalité de leur catalogue. C’est ce que rapporte Nielsen Music/MRC Data. Et c’est Shakira qui en a le plus tiré profit, avec une augmentation des ventes totales de ses titres – et pas uniquement ceux qu’elle a interprétés – de 957 %. Jennifer Lopez ne s’en tire pas trop mal non plus avec un accroissement de 800 % des ventes.

Parmi les morceaux les plus vendus le 2 février : Whenever, Wherever et Hips Don’t Lie pour Shakira ; On the Floor et Let’s Get Loud pour Jennifer Lopez.

Madonna a un plan sous-loc pour Meghan et Harry

Selena Gomez sort sa marque de cosmétiques

Longtemps annoncée, la voici enfin : la première gamme de cosmétiques de Selena Gomez. Baptisée Rare Beauty, en référence à son album sorti le mois dernier, elle promet de nous faire nous « sentir bien dans notre peau ».

« J’ai sorti cette gamme pour que vous vous aimiez et que vous vous sentiez unique, pas définie par une photo, un like ou un commentaire. La vraie beauté n’est pas comment les autres vous voient, mais comment vous vous percevez », déclare la chanteuse dans la vidéo qui accompagne son post Instagram.

Et on n’en attend pas moins d’une gamme de maquillage…