L'actrice Shannen Doherty annonce une rechute de son cancer du sein

C’est une très triste nouvelle qu’a annoncé Shannen Doherty. Dans une interview accordée à Good Morning America, l’actrice a dévoilé être victime d’une rechute de son cancer du sein. « Ça va sortir dans quelques jours ou dans la semaine… Je suis au stade 4, mon cancer est revenu », déclare-t-elle la voix tremblante. Une annonce inquiétante, le stade 4 correspondant à l’extension plus large de métastases dans l’organisme.

.@ABC NEWS EXCLUSIVE: @DohertyShannen opens up about her private health battle. “I’m stage four – my cancer came back.”@arobachhttps://t.co/IvsAr3odaj pic.twitter.com/Amhcm7x5Q4