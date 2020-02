La chanteuse Billie Eilish — Avalon / Starface

4 février 2020

Des fans attaquent Madonna en justice à cause de ses retards

Après les fans de Miami, c’est au tour de ceux de New York de traîner Madonna en justice. La cause : ses retards répétés sur scène. Comme le rapporte TMZ, Andrew Panos et Antonio Velotta reprochent à la Material Girl de ne pas avoir prévenu à temps de son retard ce qui les a mis en difficulté pour rentrer chez eux et travailler le lendemain. L’interprète de Like a Prayer est arrivée avec deux et trois heures de retard le 21 septembre et le 1er octobre derniers sur la scène de la Brooklyn Academy of Music. Ajoutant que Live Nation n’a pas voulu les rembourser, ils attaquent pour rupture de contrat et négligence, entre autres, et demandent des dommages et le remboursement de leurs frais de justice.

Billie Eilish a eu peur de finir comme Britney Spears

Radiohead fait un break

Radiohead a annoncé, par l’intermédiaire de son batteur Philip Selway, qu’il ne fallait s’attendre à aucune musique de la part du groupe cette année. « Nous discutons toujours, mais nous avons aussi d'autres projets. C'est une année en dehors de Radiohead, mais on reprendra plus tard », a-t-il déclaré au NME.

Le dernier album de Radiohead, A Moon Shaped Pool, remonte à 2016. Thom Yorke, le chanteur a écrit la BO de Suspiria en 2018 et réalisé l’album Anima et le court-métrage qui l’accompagne. Le guitariste Ed O’Brien prépare la sortie de son premier album solo sous le pseudonyme EOB, dont un premier titre a déjà été présenté, Santa Teresa.