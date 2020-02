La chanteuse et actrice Lady Gaga à la 91e cérémonie des Oscars — Sarah Stewart/Starface

La mère de Lady Gaga a révélé combien il avait été difficile d’élever une adolescente qui faisait face à la dépression. De fait, Cynthia Germanotta espère aider les parents qui rencontrent une situation similaire à la sienne en racontant son parcours.

« A l’école primaire, parce qu’elle était unique, elle a commencé à avoir beaucoup de problèmes. Vous savez, le sentiment d’être isolée lors des événements. Humiliée. Raillée. Et elle a commencé à se questionner et à douter de ses propres capacités. Et c’est là qu’elle est entrée en dépression », a déclaré la mère de la star à People.

« On a fait de notre mieux en tant que parents pour l’aider, mais nous ne savions pas tout. J’ai l’impression que mon erreur a été de ne pas vraiment avoir su voir les messages d’alerte », a déploré Cynthia Germanotta.

Depuis, la mère et la fille ont fondé la Born This Way Foundation afin d’aider les plus jeunes à faire face à leurs problèmes mentaux tout en sensibilisant l’opinion publique.