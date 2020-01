L'ancienne tenniswoman Anna Kournikova et le chanteur Enrique Iglesias — Starface

30 Janvier 2020

Anna Kournikova serait enceinte pour la deuxième fois

Anna Kournikova serait enceinte. C’est en tout cas ce qu’affirme le magazine espagnol Hola!, photos à l’appui. On peut voir l’ex-joueuse de tennis et son mari Enrique Iglesias, en vacances sur un bateau à Miami, et le ventre de l’ancienne sportive est très, très arrondi.

Aucune confirmation n’a été apportée par les deux stars. Le couple est déjà parent de jumeaux, nés il y a deux ans.

Charlie Hunnam regrette ses propos sur le mariage

Ellen DeGeneres offre une bourse à un étudiant à qui on a demandé de couper ses cheveux

Ellen DeGeneres ne pouvait pas rester sans agir. La présentatrice, émue par l’histoire d’un jeune adolescent américain à qui l’école avait ordonné de couper ses dreadlocks pour pouvoir se présenter à sa cérémonie de remise de diplômes, a décidé de lui donner un coup de pouce. Sous la forme d’une bourse de 20.000 dollars !

« Mes cheveux sont très importants pour moi. Mon père est de Trinité et ça fait partie de notre culture et de notre héritage. J’aimerais que l’école soit ouverte à d’autres cultures », a expliqué DeAndre Arnold sur le plateau du talk-show de la star.

« Je pense que l’école devrait vous apprendre d’autres cultures », a acquiescé Ellen DeGeneres, avant de faire venir Alicia Keys, qui lui a remis en personne un chèque de 20.000 dollars pour financer ses études.