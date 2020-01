La chanteuse Madonna — MPI/CapitalPictures/Starface

Mardi 28 janvier 2020

Les fans de Prodigy sont en colère contre les Grammy Awards

Chaque année, les Grammy Awards présente la séquence In Memoriam, réservée aux artistes décédés l’année précédente. Sauf que cette année, des musiciens pourtant récompensés ou nommés par l’académie manquaient à l’appel, dont Keith Flint, des Prodigy, qui s’est suicidé l’ année dernière. Un oubli volontaire, puisque le chanteur est bien dans la liste des disparus publiée par le site, ce qui a provoqué la colère des fans du groupe.

The Grammy Awards forgot this legend, Keith Flint, last night. Dance music owes a huge debt to this man. Absolutely pathetic. APOLOGIZE. @recordingacad #theprodigy #snubbedinmemoriam https://t.co/VMLd1lkT6f — Darren Day (@tootsday) January 27, 2020

« Les Grammy Awards ont oublié cette légende qu’est Keith Flint, hier soir. La dance music doit énormément à cet homme. Totalement pathétique. EXCUSEZ-VOUS », a ainsi écrit cet internaute, qui résume bien le sentiment partagé par beaucoup.

Miley Cyrus sait pourquoi elle n’est plus invitée aux soirées

Miley Cyrus brillait par son absence aux Grammy Awards dimanche, mais elle pense savoir pourquoi personne ne lui a envoyé de carton d’invitation. La chanteuse a en effet publié sur son compte Instagram un extrait vidéo de son passage aux MTV EMA de 2013. En guise de discours de remerciement, l’interprète de Malibu s’était tout simplement allumé un joint (ou en tout cas ça y ressemblait grandement) en direct.

« Et on se demande pourquoi je ne suis plus invitée aux soirées de remise de prix », a-t-elle écrit en légende.