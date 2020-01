La chanteuse Billie Eilish — Wenn/Starface

24 janvier 2020

Billie Eilish réalise son nouveau clip

Pour la vidéo promotionnelle de sa chanson Everything I Wanted, Billie Eilish est à nouveau passée derrière la caméra. La chanteuse a dévoilé le clip ce jeudi, vidéo dans laquelle on la voit aux côtés de son frère, Finneas, qui produit sa musique.

« Mon frère et moi avons écrit cette chanson à propos de nous, et je voulais créer un visuel qui sublime l’idée que, quoi qu’il arrive, nous serons là l’un pour l’autre. C’est le deuxième clip que je réalise, nous avons travaillé des heures durant, et je l’adore », a-t-elle expliqué dans un communiqué relayé par le NME.

Grimes confirme être enceinte

Bill Murray revient bien dans Ghostbusters

Le troisième volet des aventures des chasseurs de fantômes se fait attendre, mais la tension vient de monter d’un cran avec l’annonce de Bill Murray, qui officialise sa participation à l’aventure. Il a en effet confirmé à Vanity Fair qu’il sera bel et bien au casting de Ghostbusters : Afterlife. « Le script est bon », a-t-il simplement expliqué.

Il sera donc aux côtés de Dan Aykroyd et Ernie Hudson. Grand absent, Harold Ramis, décédé en 2014.