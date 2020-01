La femme d'affaires Kylie Jenner — Christopher Smith/AdMedia/Starface

24 janvier 2020

Phoebe Waller-Bridge réalise enfin son rêve

Phoebe Waller-Bridge vient d’annoncer le lancement de sa maison de production. La scénariste, actrice et réalisatrice est maintenant à la tête de Wells Street Films, qui a déjà signé un contrat de trois ans avec Amazon Studios et Amazon Prime. Pour la star, c’est tout simplement « le rêve de toute une vie », comme elle l’a indiqué dans un communiqué relayé par Deadline, ajoutant qu’elle avait « hâte » de se mettre au travail.

A ses côtés, on retrouve sa collaboratrice de longue date, Jenny Robins, qui a été promue directrice du contenu télévisuel et cinématographique de l’entreprise.

Kylie Jenner se sert de sa fille pour promouvoir ses cosmétiques

La fille de Kylie Jenner, Stormi, célébrera ses 2 ans le 1er février et sa mère en a, semble-t-il, profité pour joindre l’utile à l’agréable. A l’occasion de cet anniversaire, la reine des cosmétiques sort une nouvelle gamme baptisée The Stormi Collection et a commencé la promo avec notamment un panneau géant installé sur La Cienaga Boulevard, l’une des avenues les plus passantes de Los Angeles. On y voit la mère et la fille en gros plan, comme l’a relayé TMZ.

How do you feel about Kylie Jenner's latest billboard???https://t.co/1gCBqd0Gvy — TMZ Live (@TMZLive) January 23, 2020

La cadette du clan a partagé la même photo en Story Instagram avec en légende : « Je pense que j’attends ça depuis que j’ai appris ma grossesse. Une collection complète de Kylie Cosmetics dédiée à ma fille. J’ai hâte de vous la dévoiler ».

Pour utiliser les palettes qui lui sont dédiées, Stormi va devoir en revanche patienter quelques années, mais nul doute que Kylie Jenner saura partager avec elle, pendant ce temps-là, tous les bénéfices qu’elle en tirera.