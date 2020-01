La chanteuse Ariana Grande — Boston Herald / Polaris / Starface

23 janvier 2020

Tout va bien entre Justin Timberlake et Jessica Biel

Après des rumeurs d’infidélité de la part de Justin Timberlake, un démenti suivi d’excuses publiques du chanteur, le couple qu’il forme avec Jessica Biel a affiché son amour en public. Ils ont été photographiés dans les rues de New York main dans la main et accompagnés de leur fils Silas, comme le relaye Page Six.

Oubliée donc, la folle soirée de Justin Timberlake avec sa collègue Alisha Wainwright.

Ariana Grande répète avec BTS aux Grammy Awards

Madonna fête les 14 ans de sa fille Mercy James

Après quelques annulations dues à une vilaine blessure, Madonna était de retour sur scène à Lisbonne le jour de l’anniversaire de sa fille, Mercy James. Pas question pour autant d’oublier son rôle de mère. Madonna a célébré comme il se doit les 14 ans de l’adolescente, sur scène, mais aussi via Instagram, où elle a publié les photos de cette soirée inoubliable.

« La meilleure façon de guérir est de célébrer les 14 ans de cette merveilleuse jeune fille », a écrit la Material Girl.