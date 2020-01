Queen, « un des groupes de rock les plus emblématiques de tous les temps », inaugure une série de pièces consacrée aux légendes de la musique, souligne l’institut royal de la monnaie britannique, Royal Mint, sur son site Internet.

Le dessin de la pièce rassemble les instruments de chacun des membres fondateurs du groupe : la guitare rouge de Brian May, la basse de John Deacon, la batterie de Roger Taylor et le piano de Freddie Mercury (piano à queue Bechstein), dont les touches jouent des notes du début de Bohemian Rhapsody. Au centre se trouve l’inscription « Queen », soulignée par un micro.

